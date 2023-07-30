في لفتة طيبة من بوتين.. عائلة روسية تتمكن من حضور العرض البحري وتلتقي بالرئيس (فيديو)

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام العرض البحري في بطرسبورغ اليوم، عائلة روسية متعددة الأطفال قدمت من مدينة ماغادان شرقي البلاد، بعد دعوة من الرئيس لحضور العرض.

ووصل فاديم غوريلوف إلى سان بطرسبورغ مع زوجته برفقة 7 من أفراد عائلته التي يبلغ عدد أطفالها 10 (5 بنين و5 بنات)، وعقب انتهاء العرض البحري تبادل بوتين أطراف الحديث مع أفراد العائلة واستفسر عن حالهم، ثم التقطوا صورة جماعية.

يشار إلى أن بوتين عقد أمس لقاء عبر الفيديو مع عائلات روسية متعددة الأطفال وصلت إلى موسكو للقاء بوتين في الكرملين، إلا أن تواجد الرئيس في القمة الروسية الأفريقية التي انعقدت في سان بطرسبورغ حال دون ذلك، وخلال اللقاء المتلفز قال الأب من ماغادان إنه يخطط لزيارة سان بطرسبورغ. عندها سأله بوتين عن موعد وصوله وأشار إلى أنه يستطيع حضور العرض البحري الذي أقيم اليوم لو قدم موعد وصوله بساعة واحدة، وتم فيما بعد تأمين تذاكر للعائلة لكي يتمكنوا من حضور العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية.

المصدر: "نوفوستي"