بوتين يتحدث مع شويغو خلال العرض العسكري البحري في بطرسبورغ (فيديو)

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال مشاركتهما اليوم الأحد في العرض العسكري الذي جرى في بطرسبورغ بمناسبة عيد القوات البحرية.

ووصل رئيس الدولة إلى قلعة بطرس وبولس، حيث قام بجولة على متن قارب واستعرض بعض السفن الحربية المشاركة في الاحتقال، وخلال ذلك تبادل الرئيس بوتين الحديث مع الوزير شويغو وهما واقفان.

وخلال الجولة، حيا الرئيس بوتين وهنأ طواقم السفن الحربية التي مر القارب بجانبها.

وخاطب بوتين جنود البحرية قائلا: "مرحبا أيها الرفاق! أهنئكم بيوم البحرية". ورد العسكريون على الرئيس بالهتاف. وبعد جولة الرئيس على السفن الحربية المصطفة عند مصب نيفا، توجه إلى كورنيش أدميرالتيسكايا.

هذا العام، شاركت في العرض 45 سفينة وقاربا وغواصة، بالإضافة إلى حوالي 3000 جندي. كما حضر العرض قادة ورؤساء وفود الدول الإفريقية الذين شاركوا في القمة الروسية الإفريقية الثانية.

المصدر: نوفوستي