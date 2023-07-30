بوتين: 30 سفينة حربية ستنضم إلى الأسطول هذا العام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة يوم القوات البحرية، إن روسيا تواصل العمل في بناء أسطولها الحربي الذي سيتعزز بـ 30 سفينة جديدة هذا العام.

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وأضاف بوتين: "اليوم تقوم روسيا بثقة بتنفيذ مهمات واسعة النطاق في مجال السياسة البحرية. وتقوم روسيا بشكل مطرد بتعزيز قوة أسطولها. في هذا العام وحده، سيتم تعزيز الأسطول الحربي الروسي بـ30 سفينة جديدة من مختلف الفئات".

ومن بين السفن الحربية التي باشرت مهامها القتالية وانضمت إلى الأسطول، ذكر الرئيس بوتين الكورفيت الصاروخي "ميركوري"، التي تم عليه رفع راية القديس غيورغي البحرية – الحربية "كدليل على ثبات تقاليدنا البحرية وكرمز للشجاعة والرجولة وصلابة البحارة العسكريين".

وتابع الرئيس بوتين القول: "وهذه المزايا تتجلى بشكل كامل في أيامنا هذه".

ويشار إلى أن الرئيس بوتين حضر اليوم برفقة عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري البحري الذي يقام بمدينة بطرسبورغ احتفالا بعيد القوات البحرية الروسية.

المصدر: نوفوستي