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كلمة بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية

أخبار روسيا

كلمة بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية
RT
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعمل باستمرار على تعزيز قوة أسطولها البحري، مشيرا إلى أن 30 سفينة من مختلف الفئات ستنضم إلى قوامه هذا العام.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال العرض البحري الرئيسي الذي أقيم في بطرسبورغ اليوم الأحد بمناسبة يوم البحرية الروسية.

وقال بوتين مهنئا أفراد البحرية، إنه "على مدى قرون كان أسطولنا ولا يزال الحارس الصامد لحدود الوطن، فخره ومجده"، وإنه "أكثر من مرة وقف الأسطول الروسي سدا منيعا في وجه العدو"، مضيفا أن الشعب كله يحتفل اليوم بعيد الأسطول الروسي.

وتابع: "اليوم، تنفذ روسيا بثقة المهام واسعة النطاق للسياسة البحرية الوطنية، وتعمل باستمرار على زيادة قوة أسطولها. هذا العام وحده، تنضم إلى صفوفه 30 سفينة من مختلف الفئات".

وأشار بوتين إلى أن تاريخ تطور البحرية الروسية بلور مهمتها الرئيسية، وهي حماية الوطن، وأضاف أن "بحارتنا يبذلون كل قوتهم، ويظهرون بطولة حقيقية، ويقاتلون ببسالة، من أجل روسيا، مثلما فعل أسلافنا العظماء".

واختتم بوتين كلمته وتهنئته بقوله "المجد للبحرية الروسية!".

المصدر: وكالات

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