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بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة يحضر عرضا عسكريا بحريا احتفالا بيوم البحرية الروسية

بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة يحضر عرضا عسكريا بحريا احتفالا بيوم البحرية الروسية

أخبار روسيا

بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة يحضر عرضا عسكريا بحريا احتفالا بيوم البحرية الروسية
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حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري البحري الذي يقام بمدينة سان بطرسبورغ احتفالا بيوم البحرية.

واستعرض رئيس الدولة خط السفن الحربية في مياه الخليج الفنلندي ونهر نيفا، وفي منطقة كرونشتاد، وهنأ أفراد طواقمهم بيوم البحرية.

وتضمن العرض كما جرت العادة، جزءا بحريا وآخر بريا، وشارك فيه هذا العام 45 سفينة وزورقا وغواصة إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف عسكري.

واختتم العرض بمسيرة احتفالية لأطقم الاستعراض العسكري من العسكريين وطلاب المدارس العسكرية.

وبهذه المناسبة تقام عروض بحرية في أبرز الموانئ الروسية مثل فلاديفوستوك وبالتييسك وسفيرومورسك وكاسبيسك ونوفوروسيسك إضافة إلى طرطوس السورية. وفي المساء، سيتم إطلاق ألعاب نارية في بطرسبورغ وكرونشتاد. 

المصدر: وكالات

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