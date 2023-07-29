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وزارة الكهرباء العراقية تعلن عن عودة تدريجية للمنظومة الكهربائية

أخبار روسيا

وزارة الكهرباء العراقية تعلن عن عودة تدريجية للمنظومة الكهربائية
Globallookpress
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، عن عودة تدريجية للمنظومة الكهربائية بعد ساعات على انقطاع شبه تام في أغلب المحافظات العراقية.

وذكرت في بيان صحفي أن "المنظومة الكهربائية تواصل تحسن أحمالها وإنتاجها تدريجيا بعد معاودة تشغيل وحداتها التوليدية، وربط خطوط نقل الطاقة التي انفصلت إثر حوادث فنية طارئة، والتي تسببت بانطفاء الكهرباء".

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وأضافت أن "الجهود الآن مستنفرة في مركز السيطرة الوطني، وتجري معاودة تجهيز المناطق تباعا بالكهرباء بعد عزل مكانات الحوادث الطارئة".

وأدى حريق بمحطة البكر التحويلية "132 ك ف" في البصرة إلى انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وعرض المنظومة للانقطاع التام، في وقت قالت مصادر حكومية لـ RT إن الحريق سببه عمل تخريبي.

وذكر المصدر لـ RT أن "الحريق الذي اندلع في محطة البكر بمحافظة البصرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في أغلب المحافظات العراقية".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود عمل تخريبي نتج عنه الحريق".

المصدر: RT

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