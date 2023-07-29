روسيا.. اعتقال مواطن طبع أوراقا مالية مزيفة في منزله (فيديو)

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم السبت أنها اعتقلت أحد سكان مدينة بيلغورود الذي قام بطباعة أوراق نقدية مزيفة بقيمة 25 مليون روبل في منزله.

وقال الأمن الفيدرالي في بيان له إن "25 مليون روبل مزيف، بالإضافة إلى معدات لطباعة الأوراق النقدية المزيفة، تمت مصادرتها من مواطن يبلغ من العمر 37 عاما وحوكم أكثر من مرة".

وأضاف البيان أنه حسب الخبراء، تمت طباعة النقود بطريقة بدائية".

ورفعت بحق الرجل دعوى جنائية بموجب مادة "إنتاج أو تخزين أو بيع النقود المزيفة على نطاق واسع" للقانون الجنائي الروسي، ليواجه بذلك عقوبة تصل إلى السجن لمدة إلى 12 سنة.

المصدر: "نوفوستي"