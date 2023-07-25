حرس الحدود الروسي يحبط محاولة تهريب أنياب فيل الماموث المنقرض (فيديو)

تمكنت إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي من إحباط محاولة للاتجار بعظام وأنياب حيوانات عملاقة منقرضة.

وقالت إدارة الحدود إن موظفي حرس الحدود عثروا على أكثر من 1.5 طن من أنياب الماموث وتمت مصادرتها.

وأوضحت في بيان أن بقايا الماموث كانت معبأة في أكياس ومخبأ تحت الأرض، ولم تكن مرفقة بوثائق تثبت قانونية استخراجها.

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي تقدر قيمة كمية بقايا الماموث التي تمت مصادرتها بأكثر من 50 مليون روبل.

المصدر: RT