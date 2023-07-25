بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية ينفث رماده على ارتفاع 3 آلاف متر (فيديو)

ثار بركان إيبيكو اليوم في جزر الكوريل الروسية على الحدود مع اليابان، ونفث أعمدة من الرماد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر.

وبحسب رجال الإنقاذ، انتشر الرماد على مسافة تزيد عن 5000 متر إلى الشمال الشرقي.

ويقع بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا في جزيرة باراموشير، على بعد 7 كيلومترات شمال غرب سيفيرو كوريلسك.

وكان البركان ينفث أعمدة الدخان بشكل مستمر منذ أكتوبر 2016 بمعدل من ضعيف إلى معتدل، وهو نشاط طبيعي للبركان، وتم تسجيل أعلى مستوى في أغسطس 2018، وبلغ معدل الدخان ارتفاع 6 كيلومترات.

المصدر: RT