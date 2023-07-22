فيديو لآثار القنابل العنقودية الأوكرانية على إعلاميين روس.. الناجون يروون ما حدث (فيديو)

ظهر مراسل "إزفستيا" الروسية رامان بولشاكوف، ممددا على نقالة إسعاف لإصابته وزملائه بقصف أوكراني بالقنابل العنقودية، ما أدى لوفاة مراسل وكالة "نوفوستي" وجرح الآخرين.

وقال المراسل في فيديو مصور، اليوم السبت، إن إحدى الشظايا التي دخلت جسده، علقت في منطقة عضلة الحجاب الحاجز، أخرى في الجانب، كما علقت شظية ثالثة في الأرداف.

وأضاف: "في الساق، خرجت إحدى الشظايا بشكل كامل، لكن العظم لم يتأثر. وحيث القدم خرجت أيضا، وهناك أجروا لي عملية سريعة وقاموا بخياطة الجروح كي يتوقف النزيف".

وصول المصور الحربي لـ"نوفوستي" إلى المستشفى

وفي فيديو آخر، ظهر المصور الحربي لوكالة "نوفوستي"، قسطنطين ميخالشيفسكي، أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى سيمفيروبول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إزفستيا" للإعلام ووكالة "نوفوستي" للأنباء، عندما كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

وأوضحت أن مجموعة من الصحفيين تعرضت لقصف بالذخائر العنقودية، حيث أسفر ذلك عن إصابة 4 منهم، فيما توفي الصحفي، روستيسلاف جورافليف، خلال إجلائهم إلى المستشفى الميداني، متأثرا بجروح نجمت عن شظية قنبلة عنقودية.

المصدر: RT