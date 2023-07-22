مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار داخل مركز للتسوق في موسكو (فيديو)

تسبب انفجار أنبوب للمياه الساخنة داخل مركز للتسوق غربي العاصمة الروسية موسكو، في مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ إن أنبوب المياه الساخنة انفجر داخل مركز التسوق المسمى "فصول السنة" الواقع غرب العاصمة الروسية موسكو. وتسببت الحادثة في وفاة أربعة أشخاص ووقوع عدد من الجرحى.

وافتتح مركز التسوق الذي تتجاوز مساحته 62 ألف متر مربع في غرب مدينة موسكو في عام 2007، حيث يضم محلات لأكثر من 500 علامة تجارية، فضلا عن أكثر من 150 محل لماركات شهيرة.

المصدر: RT + وكالات