استئناف الحركة على جسر القرم بعد إغلاق مؤقت

أعلن مقر العمليات في جمهورية القرم عن إغلاق جسر القرم مؤقتا وتشغيل صفارات الإنذار الجوي، واستئناف حركة المرور بعد فترة قصيرة.

ونشر مقر العمليات الإقليمي بلاغا بهذا الصدد في قناته على "تلغرام"، مساء اليوم الخميس.

وبعد فترة قصيرة، تم الإعلان عن استئناف حركة المرور عبر الجسر، دون ذكر سبب دوي صفارات الإنذار أو أي معلومات عن وقوع أي حوادث.

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ويأتي ذلك بعد استهداف القوات الأوكرانية لجسر القرم بزورقين مسيرين فجر الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة بجروح وتضرر الجسر وتقييد حركة المرور عبره.

واعتبرت روسيا الهجوم على جسر القرم عملا إرهابيا، حيث فتحت تحقيقا في هذا الشأن. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق عن تسديد ضربات إلى مواقع على الأرضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي