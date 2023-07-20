بالفيديو.. مسيرة "الصياد" الروسية الضاربة تجري رحلة تجريبية

ظهرت الطائرة المسيرة الروسية من طراز "الصياد" فوق إحدى المناطق الروسية، برفقة مقاتلة خلال قيامها برحلة تجريبية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في فبراير من عام 2022 بأن مصنع "تشكالوف" للطائرات في نوفوسيبيرسك سيقوم بتحديث مرافقه الإنتاجية مع إنشاء جناح جديد سيتخصص في تصنيع مسيّرات" الصياد" الثقيلة، حيث يخطط لاستثمار 2.5 مليار روبل.

ويذكر أن مسيّرة "الصياد" الضاربة صممت بناء على مخطط "الجناح الطائر" مع استخدام تكنولوجيا "ستلز" للتخفي من الرادارات، حيث قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، إن مسيرة "الصياد" من تصنيع شركة "سوخوي"، عبارة عن منظومة ذكية قادرة على تنفيذ مهامها بشكل مستقل أو ضمن مجموعة من الطائرات المأهولة وغير المأهولة، كما بلغ وزنها عند الإقلاع 20 طنا وسرعتها القصوى 1000 كيلومتر في الساعة.

وحققت المسيّرة أول رحلة جوية لها في 3 أغسطس عام 2019، فيما حققت في سبتمبر عام 2019 أول تحليق مشترك لمسيرة "الصياد" مع مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس.

المصدر: RT