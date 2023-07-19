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فنزويلا ترحب بافتتاح تمثال لسيمون بوليفار في موسكو

أخبار روسيا

فنزويلا ترحب بافتتاح تمثال لسيمون بوليفار في موسكو
Sputnik ALEXEI FILIPPOV
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رحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بافتتاح تمثال للجنرال سيمون بوليفار الذي قاد النضال من أجل تخلص أمريكا الجنوبية من الاستعمار الإسباني في القرن التاسع عشر.

وكتب مادورو في حسابه على "تويتر"، يوم الأربعاء أن "المحرر سيمون بوليفار يسير في موسكو محتفلا بالذكرى الـ 240 لميلاده!".

وأضاف: "يملؤنا الاعتزاز القوي بأن ميثال بوليفار بات على مرأى شباب وشعب روسيا".

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يذكر أن مراسم افتتاح تمثال بوليفار للنحات الفنزويلي خيسوس مانويل سيوسكون كينتيرو جرت بموسكو يوم الأربعاء.

وأكد مدير دائرة العلاقات الدولية والتجارية الخارجية لموسكو، سيرغي تشيريمين، أن التمثال يرمز إلى الصداقة بين روسيا وفنزويلا، داعيا الجميع لحضور المهرجان الثقافي السنوي لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في حديقة "إرميتاج" بموسكو خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو.

المصدر: نوفوستي

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