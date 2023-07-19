بوتين: جهود الحكومة لتهيئة الظروف المناسبة للشباب الروسي لتحقيق ذواتهم تؤتي ثمارها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أكثر من 80% من الشباب الروسي يرون أن الدولة هيأت لهم الظروف المناسبة لتحقيق ذواتهم وأهدافهم، ما يؤكد أن جهود الدولة تؤتي ثمارها.

وأوضح بوتين، اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه مجلس الإشراف على المنظمة المستقلة غير الربحية "روسيا بلد الفرص" في قصر الكرملين، أنه "خلال العام 2017 اعتبر 37% من الشباب الروس أن الدولة توفر لهم الظروف المناسبة لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم، أما الآن فقد ارتفع هذا المؤشر إلى أكثر من 80%، وهذا مؤشر إيجابي على نجاح جهود الدولة المبذولة بهذا الصدد، بما في ذلك عملكم".

وأشار بوتين إلى أن مشروع "روسيا بلد الفرص" حقق شعبية كبيرة.

وأضاف: "منطق جميع الأعمال في إطار هذا المشروع هو وضع الناس في بؤرة الاهتمام، شخص ما يحمل طموحات وأهدافا شخصية يرغب في تحقيقها وتقديم مساهمة محددة في جهود الدولة والمجتمع في المجالات الرئيسية للتنمية".

المصدر: RT