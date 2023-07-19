وزارة التنمية الرقمية الروسية تقترح مساواة رخصة القيادة الإلكترونية مع الرخصة الورقية

اقترحت وزارة التنمية الرقمية في روسيا مساواة رخص القيادة الإلكترونية بالرخص المادية لقيادة السيارات.

وأعدت الوزارة مشروع قرار لمجلس الوزراء الفيدرالي يقضي بأن تراخيص القيادة الإلكترونية تعادل التراخيص الورقية لقيادة السيارات. وتم نشر المشروع على الموقع الإلكتروني لمشاريع الوثائق القانونية.

وينص على أن "تقديم المعلومات الواردة في المستندات على شكل إلكتروني يعادل تقديم المستندات الورقية المماثلة".

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يذكر أن شرطة المرور الحكومية كانت قد أعلنت عام 2019 عن خطط للانتقال إلى رخص القيادة الإلكترونية. وكان من المخطط لأن تصبح هذه الشهادة بديلا كاملا للبطاقات البلاستيكية المعتادة.

وفي يناير 2023 أصبحت رخصة القيادة الإلكترونية متاحة في تطبيق الهاتف المحمول State Services Auto ، ثم أفادت وزارة التنمية الرقمية الروسية بأن الإنترنت لم تظهر عليها رخصة القيادة الإلكترونية فحسب، بل وظهرت أيضا نسخة من شهادة تسجيل السيارة. ويشار إلى أن تقديم هذه الوثائق لا يتطلب الوصول إلى الإنترنت.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا