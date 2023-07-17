نائب رئيس الوزراء الروسي: جسر سكة الحديد لجسر القرم يعمل بشكل طبيعي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي مراد حسنولين أن الجزء الخاص بسكة الحديد من جسر القرم يعمل بشكله الطبيعي بعد تعرض الجسر للهجوم يوم الاثنين.

وقال حسنولين خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الوضع المتعلق بالهجوم على جسر القرم، إن "الجزء الخاص بسكة الحديد يعمل بشكله الطبيعي، وتسير القطارات وفق جدولها".

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وأضاف أن سكة واحدة تعرضت لأضرار طفيفة لا تؤثر على حركة القطارات، مشيرا إلى أن عمال السكك الحديدية يفحصون المكان لتحديد حجم الأعمال.

يذكر أن جسر القرم تعرض للهجوم بزوارق مسيرة الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي، وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب، إن الهجوم نفذته أوكرانيا، بينما فتحت لجنة التحقيقات تحقيقا في ملابسات الهجوم لغرض تحديد المسؤولين عنه.

المصدر: تاس