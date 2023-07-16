أعلنت لجنة التحقيق الروسية جرح 3 أشخاص جراء قصف قوات كييف بصاروخ "هيمارس" الأمريكي مدرسة بقرية ستولنيفو في مقاطعة زابوروجيه.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمات العملياتية في المقاطعة عن قصف مسلحين أوكرانيين لمدرسة في قرية ستولنيفو في زابوروجيه.

RT

وعلى إثر ذلك وصلت فرقة العمل التابعة للجنة التحقيق الروسية إلى موقع القصف الذي أصاب مدرسة القرية.

وخلال عمليات التقصي، تم تسجيل ثلاث إصابات وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على أجزاء من الذخيرة، والتي تكشف بحسب علاماتها الخارجية أنها تعود إلى منظومة "هيمارس".

RT

إلى ذلك، سيتم إرسال جميع شظايا الذخيرة التي تم العثور عليها إلى معامل الفحص لتحديد نوع هذه الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بمبنى المدرسة.

المصدر: نوفوستي