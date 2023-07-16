ميليكوف يكشف كيف عثروا على الطفلة التي دعاها بوتين إلى الكرملين

كشف رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، لمراسل "نوفوستي"، كيف تمكن من العثور على التلميذة رئيسات أكيبوفا من مدينة ديربند الداغستانية، لدعوتها إلى الكرملين.

ويشار إلى أن هذه الطفلة بكت بحرارة عندما لم تتمكن من رؤية الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى المدينة. وسمع الرئيس بوتين بالخبر وطلب دعوتها لمشاهدته في الكرملين.

وقال ميليكوف: "تم إرسال هذه اللقطات إلينا. وتم تنفيذ عمل كبير من جانب عضو مجلس الدوما خيزري أباكاروف، وعمدة مدينة ديربند روستامبيك بيرماغوميدوف وبعض الصحفيين، وبحلول الصباح عثرنا على الفتاة".

وأضاف رئيس داغستان: "رغبت رئيسات برؤية الرئيس. وفعلا حقق الرئيس فلاديمير بوتين هذه الأمنية لها. أظهر الرئيس مرة أخرى إنسانيته ولطفه وحبه للأطفال. ونحن يسعدنا أن هذه الطفلة أصبحت ممثلة لداغستان. هي من عائلة جيدة. والدها يعمل ويعيل الأسرة، والأم هي ربة منزل. في الأسرة هناك كذلك طفلان صغيران. وفقهم الله ولينعم عليهم بالصحة والعافية وشكرا لهم على تمثيل داغستان بكرامة".

ويشار إلى أن الرئيس بوتين زار ديربند في يوم 28 يونيو، وخلال ذلك تحدث مع الجمهور. لكن رئيسات أكيبوفا البالغة من العمر 8 سنوات فشلت في الوصول إلى الرئيس بسبب الازدحام حوله، وهو ما تسبب بالحزن الشديد لها.

وقال الرئيس بوتين، إنه شاهد لاحقا صورة التلميذة وهي تبكي. بعد ذلك، دعا رئيس الدولة الفتاة مع والديها إلى الكرملين لمقابلته.

المصدر: نوفوستي