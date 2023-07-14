قال محافظ مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، على قناته في تيلغرام، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المنطقة، وتسبب ذلك بمقتل امرأة متقدمة في السن.

وأضاف المحافظ: "قامت القوات الأوكرانية بقصف قرية بيلايا بيريزكا التابعة لمنطقة تروبشيفسكي. للأسف تسبب القصف بمقتل امرأة من مواليد عام 1939. وأصيب ثلاثة اشخاص بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح طفيفة".

وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج الضروري.

ووفقا للمحافظ، تسبب القصف الأوكراني، باحتراق 3 بيوت في القرية المذكورة، وتقوم خدمات الطوارئ المحلية بإزالة عواقب العدوان الأوكراني.

وتروبشيفسكي، هي واحدة من ست مناطق حدودية في مقاطعة بريانسك. تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف دوري للمناطق المتاخمة للحدود، وتستخدم المسيرات الجوية والمجموعة التخريبية.

وتم فرض المستوى العالي "الأصفر" من التهديد الإرهابي، في مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود وشبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي