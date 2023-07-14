مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

تاريخ النشر:14.07.2023 | 07:32 GMT |
آخر تحديث:14.07.2023 | 07:35 GMT | أخبار روسيا
أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية اليوم الجمعة، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.
أطلق الحاخام اليهودي المتطرف، اليعازر ميلاميد، تصريحات صادمة بشأن حدود إسرائيل التي يجب أن تمتد من نهر النيل في مصر إلى الفرات في العراق.
سجلت العديد من الدول امتناعها عن إدانة الاعتداءات التي استهدفت القرآن مؤخرا، ومنها من رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما تحفظت أخرى عن التصويت.
حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية في مصر محمد حسن الطراونة من خطر انتشار التدخين بين الشباب على شكل "الفيب" وهو طريقة تدخين منتشرة جديدة تحمل عواقب جسيمة لصحتهم.
قضت الدائرة 13 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة إدراج مجموعة كبيرة من الإرهابيين وقادة من الإخوان على قوائم الإرهاب.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا لديها ما ترد به على الذخائر العنقودية الأمريكية في حال تسليمها لأوكرانيا .
قال مصدر في الرئاسة التركية إن التصريحات حول الوعد بتقديم أموال لتركيا مقابل عضوية السويد في "الناتو" معلومات مضللة، وأن أنقرة تبني سياستها وفقا لمصالحها الوطنية.
أعربت طهران عن احتجاجها للسفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف، على مضمون البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تعارض مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
ربط العديد من الأبحاث قائمة طويلة من الفوائد الصحية المحتملة بـ"نبتة خارقة" يعود موطنها الأصلي إلى جبال الأنديز في البيرو.
أكد ممثل السفارة الصينية بالقاهرة، جان تشويانج، أن منطقة "تيدا" الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي مشروع نموذجي نجح في جذب أفضل الشركات للاستثمار في المنطقة.
أعلن رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا جوليان هارتلي أن الأطباء المبتدئين في إنجلترا بدأوا أطول إضراب لهم حتى الآن للمطالبة برفع الأجور.
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعض تفاصيل لقائه بقادة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في أعقاب تمردها المسلح في أواخر يونيو الماضي.
أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن عاصفة شمسية شديدة قد تضرب الكرة الأرضية، الأمر الذي سيؤدي إلى "نهاية عالم الإنترنت"، أو بالأحرى نهاية الإنترنت على كوكبنا.
قالت عضو البوندستاغ الألماني، سيفيم داغديلين، إنه عندما يتعلق الأمر بحلف الناتو، تنتشر على الفور 3 أساطير لا تمت بأي صلة للحقيقة.
قررت محكمة مصرية تأييد حبس سنة مع الشغل للاعب كرة القدم المصري إسلام جابر، المتهم بسرقة عقد زواجه العرفي من إحدى السيدات.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
نشرت شركة المقاولون العرب المشهورة في مصر، فيديو لبدء التشغيل التجريبي وضخ المياه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي الدلتا الجديدة ضمن مشروع ضخم تنفذه مصر.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات البريطانية في حالة يرثى لها، ولهذا أصبحت المملكة المتحدة عبئا على "الناتو".
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت الليلة الماضية، أماكن تخزين ذخيرة للجيش الأوكراني بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تطلق من البحر.
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للمرة الثانية لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة.
أكد الصحفي الأمريكي الحائز جائزة "بوليتزر" سيمور هيرش أن الهجوم الأوكراني المضاد يفشل، ويمكن لقراء الصحف الأمريكية اليقظين ملاحظة ذلك من اختفاء التقارير حوله من الصفحات الأولى.
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه استخدم بنفسه الذخائر العنقودية في القتال دون ذكر اسم الدولة التي شهدت هذا الأمر، مضيفا أنه يدرك تهديدها على المدنيين.
أكد مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف."
سحبت يوم الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكند والمكسيك في العام 2026.
قال رئیس مكتب رعایة المصالح الإيرانية في مصر محمد حسین سلطاني فر إن قرار مصر بقبول أول الأفواج من السیاح الإيرانيين یمثل خطوة نحو تعزیز العلاقات السیاسیة بین إيران ومصر.
كان الزعيم الليبي معمر القذافي، شخصية أسطورية في حياته بمواقفه وتصريحاته ومشاغباته، وهو على رأس ليبيا الغنية بالنفط والغاز، وهذه الأسطورة تضخمت بعد مقتله.
سادت حالة من الحزن داخل معسكر الأهلي، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بعد إعلان وفاة والد لاعب وسط الفريق الأحمر مروان عطية.
وقعت شركات سعودية وتركية يوم الأربعاء، 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، أبرزها الصناعة والعقارات، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".
أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".
ظهر جنود من قوات كييف وهم يفرون بصورة مضحكة تاركين خلفهم معدات الناتو ورفيقهم، في استمرار لـ"مفرمة اللحم" التي تزج فيها كييف جنودها ومرتزقتها على جبهة فريمفسكي بمقاطعة زابوروجيه.
أكدت الممثلة الأمريكية، روزان بار، في البرنامج البريطاني Piers Morgan’s Uncensored، أن النازية متفشية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي فاجأ مقدم البرنامج بيرس مورغان.
تحدثت صحيفة مصرية عن طريقة أداء الحج عند المصريين القدماء، قبل ظهور الإسلام وبناء الكعبة في مكة بالجزيرة العربية.
ذكرت مصادر لـRT أن قوات من الجيش تدخلت لاحتواء مشكلة في منطقة قبلية في محافظة مرسى مطروح.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدبابات الأجنبية "تحترق أحسن" من الدبابات السوفيتية الصنع.
قررت جهات التحقيق في مصر تحديد جلسة 13 يوليو 2023 لمحاكمة المدونة سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة، تتنافى مع قيم المجتمع المصري.
ذكر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، إن أنقرة قدمت لروسيا توضيحات بشأن نقل عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية إلى كييف، لكن دون أي تفاصيل بشأن ذلك.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس بأنه يعتزم بحث شراء طائرات برمائية روسية لمكافحة حرائق الغابات، خلال لقاء شخصي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
تبيّن أن التحصينات التي أقامتها القوات المسلحة الروسية غير قابلة للاختراق عمليا من قبل المعدات الغربية.
نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مصادرها أن الخدمة السرية عثرت على الماريجوانا في البيت الأبيض مرتين على الأقل في عام 2022.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، أن الأعمال القتالية في أوكرانيا لن تستمر سنوات لسببين.
كشفت مجلة "بيلد" الألمانية بعض تفاصيل خطة الدفاع لحلف "الناتو" المعتمدة في حال تعرضه لهجوم روسي.
نقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمني قوله إنه تم إرسال إصبع مقطوع بالبريد إلى قصر الإليزيه المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
رئيسة الرابطة الروسية للتعاون الأوروبي الأطلسي الدكتورة تاتيانا بارخالينا تجيب على أكثر الأسئلة حيوية في علاقات موسكو الدولية.
كشف السعودي محمد آل سويد صاحب مشروع مزارع الأسماك تفاصيل عن مشروع "الاستزراع السمكي" الذي نفذه وسط الجبال والقمم الشاهقة في نجران جنوب غرب المملكة.
أكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، أن إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا الآن غير مناسب.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة الوضع في السودان، وتداعيات الأمر السلبية على دول العالم وخاصة دول الجوار السوداني.
أيد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري محمد بدراوي، قرار البنك المركزي بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن حقول الألغام الروسية تشكل أكبر التحديات وتمثل المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد.
كشف المحامي المصري عمرو عبد السلام عن استعداده رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على وزارة السياحة والآثار يطالب فيها بإلغاء حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت.
أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، بيانا استنكر فيه قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة اللبنانية الأسيرة المحررة، سهى بشارة، ومنعها من متابعة سفرها.
قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت من فرض سيطرتها النارية على جزء من طريق السيارات تشوغوييف-ميلوفوي على اتجاه كوبيانسك.
ما زال الحديث عن الصفقة المحتملة بانتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، هذا الصيف، محور اهتمام وسائل الإعلام.
قال ألكسندر خوداكوفسكي نائب قائد كتيبة "فوستوك"، إن القوات الأوكرانية تستخدم بكثافة قذائف عنقودية من عيار 155 مم المقدمة لها من دول الناتو، رغم مرور يوم واحد فقط على قرار تسليمها.
نشرت وسائل إعلام تركية فيديو يوثق الجنازة الحاشدة لشيخ الطريقة المنزلية النقشبندية عبد الباقي أرول الذي سيدفن في مسقط رأسه في قرية "منزل" بولاية آدي يامان التركية.
تحدث موقع "واينت" العبري عن خطة تشمل "أهدافا عسكرية" للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وراء "الاستفزازات الحدودية"، معتبرا أن نصرالله "مهتم بمعركة أيام معدودة مع إسرائيل".
حين حملوا السلاح في وجه الإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس، وصفوهم بأنهم أكلة لحوم بشر، فأصبح قتلهم بلا رحمة أمرا مشروعا.
أثارت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية الجدل بتغريدة تناولت فيديو عن مشاركة لاعبين إسرائيليين ببطولة فيفا الإلكترونية المقامة في السعودية.
قالت آنا فان دينسكي الصحفية في Europe Diplomatic، إن الكثيرين أصيبوا بصدمة على هامش قمة الناتو في فيلنوس، بسبب اللوم الذي وجهه فلاديمير زيلينسكي للحلف.
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن حفل تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي مع فريقه الجديد.
أوردت وسائل الإعلام الروسية معلومات عن بدء وصول عدد كبير من المرتزقة إلى أوكرانيا من الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا في سوريا ومن العراق للمشاركة في الحرب ضد روسيا.
أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور" خلف بن أحمد الحبتور، أن المجموعة الإماراتية اتخذت قرارا اليوم بتخصيص كافة الوظائف الجديدة للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات.
أثار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الجدل يوم الأربعاء، عندما بدرت منه ملاحظة لا تتوافق مع "العلاقة المتناغمة" بين كييف ولندن.
توفي مساء الخميس الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا، خلال محادثاته مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس، إن "كييف لا خلاص لها من واشنطن".
قال أبتي علاء الدينوف قائد القوات الشيشانية الخاصة "أحمد"، في حديث تلفزيوني، إن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، يوم الخميس، عن قيمة العرض الذي سيقدمه نادي أهلي جدة السعوي، لضم الدولي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 500 طيار احتياط في الجيش ينوون "تعليق أنشطتهم"، رفضا لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لن يأخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معه في رحلة سياحية في جبال الألب.
انطلقت في إسبانيا يوم الأربعاء، محاكمة مغني الراب السابق، البريطاني المصري، عبد المجيد عبد الباري، المشتبه بانتمائه الى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك بعد 3 أعوام من توقيفه.
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما.
توصل فريق من العلماء إلى أنه يمكن إعادة توجيه أحد أدوية السرطان الحالية لاستهداف مجموعة فرعية من السرطانات التي تفتقر حاليا إلى خيارات العلاج المستهدفة وغالبا ما ترتبط بنتائج سيئة.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف "باشرت التحضيرات لإبرام اتفاقات مع الشركاء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
سلّمت شركة الطائرات الموحدة الروسية الخميس 12 يوليو وزارة الدفاع دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" أنتجها مصنع "غاغارين" للطائرات في مدينة كومسومولسك على نهر آمور بشرق روسيا.
ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريح للأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أعلن فيه أن الحلف سيعمل مع شركاء بأوروبا وآسيا ضد روسيا والصين، مؤكدا أن هذه سياسة غير مجدية.
تغريدة نارية وجهها زيلينسكي ضد حلفاء الناتو وانتقاد لاذع لبيانهم المشترك في قمة فيلينوس يوضح أسبابها تولوز أولورونيبا وآخرون في واشنطن بوست.
كشف وزير النقل التونسي ربيع المجيدي عن تنسيق مع مصر لتعزيز التعاون في قطاع النقل، مشيرا إلى وجود مباحثات متقدمة مع الجانب المصري من أجل فتح خط بحري مباشر بين البلدين.
كشف لاعب نادي إيفرتون، الدولي الإنجليزي ديلي آلي،
أنه تعرض للتحرش الجنسي في سن السادسة من عمره، كما أكد أنه كان يتاجر في المخدرات عندما كان في الثامنة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب معه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤقتا من التعاقد مع أي لاعب إلى أن يسدد ديونه.
قال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي، إن المخابرات الروسية اعتقلت أحد المتحولين جنسيا والناشطين في مجتمع "الميم" بمقاطعة أوريول بتهمة خيانة الدولة.
أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، التي سحبت يوم الخميس في أبيدجان عن وقوع مصر والمغرب في "مجموعتين معقدتين" فيما كانت القرعة رحيمة إلى حد ما بتونس والجزائر.
كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرا من مستوى انتهاء التخزين العام الماضي.
أثارت تصريحات لمسؤول فلسطيني عبر قناة جزائرية، حفيظة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ما اضطر السفير الفلسطيني في المغرب إلى التأكيد أن "التصريح فهم بشكل خاطئ".
يعمل فريق من الباحثين من المؤسسات العلمية اليابانية على تطوير دواء جديد يسمح للأسنان بإعادة النمو، ما يتيح الفرصة لعلاج الأسنان المفقودة لدى أولئك الذين يعانون من اضطرابات وراثية.
نددت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، خلال كلمة ألقتها في الكونغرس، بتمويل أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ليست عضوا في حلف "الناتو"
قال وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد صلاح الدين مصطفى، إن "مصنع 18 الحربي" (شركة أبو زعبل)، يعد رائد الصناعات المتخصصة في البلاد ويؤدي دورا حيويا في المجال العسكري والمدني.
أنذر فؤاد بدراوي، المرشح المحتمل لرئاسة مصر عن حزب الوفد، منافسه عبد السند يمامة المرشح الآخر من نفس الحزب، وطالبه بإضافة بند تحديد موقف الهيئة العليا من انتخابات رئاسة الجمهورية.
حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي "غوغل كروم" من بعض التطبيقات الخطيرة التي تتيح ميزات إضافية إلى المتصفح عند تنزيلها، يمكنها سرقة بطاقتك الائتمانية.
نعلم جميعا بأن تناول الجزر سيساعد على تعزيز البصر لدينا، لكنه في الواقع ليس الغذاء الوحيد الذي يفعل ذلك.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول المكاسب التي تجنيها الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بالسلاح.
قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ردا على طلب من وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ليكون أكثر امتنانا للإمدادات العسكرية من الدول الغربية، بقوله "شكرا" 47 مرة.
قال أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، إن العلماء يتوقعون حدوث زلزال قوي تفوق قوته 7 درجات في اسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، وستشعر كل تركيا بعواقبه الاقتصادية.
تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارا مثيرا للجدل حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة إحراق القرآن الكريم مؤخرا في السويد.
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك فلاديمير زيلينسكي باستعداد الهند لدعم جميع الجهود "المخلصة" التي يمكن أن تساعد في إنهاء النزاع.
تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع فيديو متداول للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى جانب زوجته يلينا زيلينسكايا، خلال التقاط صورة لهما إلى جانب رئيس ليتوانيا وزوجته خلال قمة "الناتو".
تغلب الأهلي على غريمه الزمالك بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف لهدف، في مباراة جمعتهما يوم الخميس، في ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة الـ31 المؤجلة من الدوري المصري لكرة القدم.
نشر موقع "القاهرة 24" اعترافات متهمين في قضية تنظيم بيع الأعضاء البشرية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استئناف برامج المنح للباحثين ووجه مجلس الوزراء والدوما في روسيا لتخصيص التمويل اللازم حتى 2026.
أثار تصرف برشلونة مع نجمه المغربي عبد الصمد الزلزولي التعجب من قبل الإعلام الكتالوني عقب تألقه في أمم إفريقيا تحت 23 عاما مؤخرا.
وقع انفجار خارج المحفل الماسوني باليونان، في وسط العاصمة أثينا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، فيما عملت الشرطة على تفجير عبوة أخرى مشبوهة.
ذكر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الرئيس جو بايدن، وعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي مقابل تصديق أنقرة على عضوية السويد في "الناتو".
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