 
مباشر
عاجل
مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

أخبار روسيا

مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يحظر تغيير الجنس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/volj

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية اليوم الجمعة، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

إقرأ المزيد
الدوما الروسي بصدد إقرار قانون يحظر تغيير الجنس
الدوما الروسي بصدد إقرار قانون يحظر تغيير الجنس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا