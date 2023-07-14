مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية اليوم الجمعة، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

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