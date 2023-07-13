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بوتين: قواتنا دمرت 311 دبابة أوكرانية ثلثها غربي منذ 4 يونيو وصواريخ الغرب بعيدة المدى لن تغيّر شيئا

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بوتين: قواتنا دمرت 311 دبابة أوكرانية ثلثها غربي منذ 4 يونيو وصواريخ الغرب بعيدة المدى لن تغيّر شيئا
Globallookpress
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن إمداد الغرب قوات كييف بالصواريخ والدبابات، لم يغير أي شيء في ساحة الحرب، مؤكدا تدمير مئات الدبابات الأوكرانية، ثلثها غربي، منذ 4 يونيو الماضي.

وقال بوتين خلال برنامج "موسكو الكرملين وبوتين" على قناة "روسيا 24": "بخصوص توريدات مختلف صنوف الأسلحة، رأينا بصورة كافية حجم الآمال التي تم تعليقها على توريد الصواريخ البعيدة المدى".

وأضاف: "حسنا.. إنها تسبب أضرارا، ولكن لا شيء خطيرا يحدث في منطقة القتال مع استخدام تلك الصواريخ، والأمر ذاته ينطبق على الدبابات الأجنبية الصنع وعربات المشاة القتالية".

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وكشف بوتين أنه "تم تدمير 311 دبابة منذ 4 يونيو فقط"، موضحا أن جزءا كبيرا منها، على الأقل ثلثها من الإنتاج الغربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يزال يدرس إمكانيات إرسال الصواريخ بعيدة المدى من طراز ATACMS إلى كييف، مشيرا إلى أن تأمين قذائف المدفعية تعتبر بالنسبة له حاليا "الأمر الأهم".

من جهتها، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرّحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي

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