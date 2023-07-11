 
مباشر

سفارة موسكو بتل أبيب تنفي تلقي بلاغات بشأن منع مواطنين روس من دخول إسرائيل

أخبار روسيا

سفارة موسكو بتل أبيب تنفي تلقي بلاغات بشأن منع مواطنين روس من دخول إسرائيل
Globallookpress Ilia Yefimovich/dpa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vo2c

نفت السفارة الروسية بتل أبيب تلقي بلاغات من المواطنين الروس بشأن منعهم من دخول أراضي إسرائيل.

وقال مسؤول في السفارة في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء: "خلال الأيام الأخيرة لم يتلق القسم القنصلي للسفارة الروسية بتل أبيب أي بلاغات من المواطنين الروس بخصوص منعهم من دخول إسرائيل".

وأضاف أن الجانب الروسي يتابع الأوضاع المتعلقة بدخول المواطنين الروس لإسرائيل بشكل عام، وهو على اتصال بالجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.

إقرأ المزيد
صحيفة: إسرائيل لم تطلب من روسيا المساعدة لتحديد مصير الباحثة
صحيفة: إسرائيل لم تطلب من روسيا المساعدة لتحديد مصير الباحثة "المخطوفة" في العراق

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بموجب الاتفاقية الروسية الإسرائيلية يحق لكل من الدولتين منع مواطنين من البلد الآخر من دخول أراضيها أو تقليص مدة إقامتهم إن اعتبرتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وجاء ذلك تعليقا على تقارير إعلامية تزعم أن 10 مواطنين روس قد ظلوا عالقين بمطار تل أبيب لنحو 24 ساعة بسبب منعهم من دخول أراضي إسرائيل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قمة "الناتو" في فيلنيوس.. بماذا سيتعهد قادة الحلف لأوكرانيا.. آخر التطورات والتعليقات لحظة بلحظة