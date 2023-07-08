عسكري ميداني يؤكد الإصابات الدقيقة للمدفعية الروسية ضد معاقل قوات كييف قرب كريمينايا

استهدفت طواقم المدفعية الروسية "إس-60" المضادة للطائرات بعدة طلقات نقطة ارتكاز تتحصن فيها قوات كييف بالقرب من كريمينايا بجمهورية لوغانسك، فيما تقع على مسافة 5 كيلومترات.

وتلقى الصحفيون تصريحا من قائد فصيل الجيش الروسي الذي يحمل شعار تسمية "زيوس" على بزته العسكرية، ويقوم بمهامه ضمن إحدى التشكيلات العاملة في المنطقة العسكرية الغربية.

وقال القائد العسكري إنه "بواسطة المدفع إس-60 قمنا باستهداف أحد معاقل العدو. ولحسن الحظ تمت إصابته، حيث كانت المسافة الفاصلة تقع على بعد أكثر من 5 كيلومترات، كما أننا ننفذ هذا النوع من الضربات عدة مرات في اليوم الواحد".

وأضاف "زيوس" أن القوات دأبت على استخدام هذه المدفعية منذ البداية.

وأضاف بالقول "لا ينجح العدو في تحديد مواقع المدفعية في مرات كثيرة، لأننا نعمل انطلاقا من مواقع إطلاق نار مغلقة. وبعد القصف، نقوم بإخلاء المواقع بصورة سريعة والانتقال إلى نقاط أخرى".

واختتم حديثه بالتأكيد أن طواقم الجنود العاملة على هذا السلاح، تحاول إنفاق أقل عدد من القذائف وتعديل سمت النيران بمساعدة الطائرات من دون طيار، ما يساعد بشكل كبير في تحقيق دقة في الإصابات ويوفر الذخيرة.

المصدر: تاس