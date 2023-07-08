كيرينكو: لا يمكن هزيمة روسيا إلا باقتلاع الجيل الجديد من جذوره

أعلن سيرغي كيرينكو، النائب الأول لإدارة الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا يمكن أن تهزم إلا من خلال تدميرها من الداخل واقتلاع الجيل الجديد من جذوره وتقاليده.

وجاء إعلان كيرينكو اليوم السبت خلال افتتاح مركز الشباب التاريخي الثقافي "إستوكي" (منابع)، حيث أشار في كلمته إلى أن "هناك اليوم أيضا حربا إعلامية وأيديولوجية ودلالية قائمة ضد روسيا".

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وقال إنها "حرب ذات معانٍ. عندما يحاولون اقتلاعنا من جذورنا، وإلا فلا يمكن أبدا هزيمة روسيا".

وشدد كيرينكو أن روسيا "لا يمكن تدميرها إلا من الداخل. ومن أجل ذلك، يجب اقتلاع الجيل الجديد بعيدا عن جذوره وتقاليده وتاريخه، ومن هذه النقطة يكون لديهم فرصة فعلية لهذا".

ويذكر أن منتدى الشباب التاريخي الثقافي (منابع) بدأ فعالياته يوم الأربعاء في مدينة بيتشوري.

ويتضمن برنامج المنتدى منافسات تطال مجالات مختلفة، بما في ذلك "القيم الأسرية" و"الانسجام" و"الإبداع" و"مدرسة الشاب المحب للوطن"، حيث يستمر إلى غاية 23 أغسطس المقبل.

المصدر: تاس