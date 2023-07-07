الشرطة الروسية تصادر حلويات مع مخدرات من أحد سكان قازان

أفادت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية يرينا فولك بأن موظفي دائرة مكافحة المخدرات في جمهرية تتارستان احتجزوا أحد سكان قازان وعثروا في سيارته على حلويات تحتوي على مخدرات.

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وقالت فولك: "نتيجة فحص السيارة عثر المحققون على أشياء تشبه حلويات المرملاد التي يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 650 غراما. وبحسب نتائج الاختبار فإن الحلويات المصادرة تحتوي على مادة مخدرة من مجموعة الحشيش".

وأضافت أن رجال الشرطة عثروا في الغابة فيما بعد على مخبأين كان بداخلهما "حلويات" مماثلة.

وتابعت أنه أثناء إجراء أعمال التفتيش في مكان إقامة المحتجز عثر رجال الشرطة على مزرعة صغيرة لزراعة القنب والموازين ومواد التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أنه تم إرسالها للفحص.

وأكدت أنه تمت مصادرة 89 شجيرة من النباتات بلغ وزنها المجفف حوالي 1.5 كيلوغرام. كما تم ضبط حوالي 240 غراما من الماريخوانا الجاهزة و200 مليلتر من زيت الحشيش.

واعترف المحتجز بأنه قام بالزراعة غير الشرعية للنباتات التي تحتوي على المخدرات واستخدمها لإنتاج حلويات المرملاد. ووزع منتجاته بمساعدة المخابئ.

وقد تم فتح قضية جنائية بحق المحتجز بتهمة "إنتاج أو بيع أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ما يماثلها على نطاق واسع بشكل خاص". ويواجه المشتبه به عقوبة قد تصل إلى 20 عاما في السجن.

المصدر: نوفوستي