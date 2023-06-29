بيسكوف: الرئيس خرج للشعب في دربند على الرغم من التوصيات والنصائح

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل مع المواطنين في ديربند على الرغم من إجراءات السلامة الصحية والوبائية.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن التوصيات ونصائح الخبراء والإجراءات الوبائية يجري تقليصها، وأن خروج الرئيس إلى المواطنين في ديربند كان قرارا حازما من الرئيس نفسه.

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وأشار بيسكوف إلى أن رئيس الدولة يخضع لنظام صارم لأسباب واضحة، إلا أن الموقف في دربند عندما رأى الرئيس أن المدينة خرجت بأكملها حرفيا للقاء الرئيس، وكانت مظاهر الدعم والفرح بين السكان المحليين مدهشة، قرر بحزم أن يتواصل معهم بقرار حازم من جانبه.

وقد قام الرئيس الروسي بزيارة عمل إلى جمهورية داغستان الروسية وعقد اجتماعات حول تطوير السياحة في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، وعندما جاء لتفقد النافورة التي افتتحت في حديقة نظامي كنجافي في دربند، استقبله سكان المدينة بحماس وتصفيق حار، وأحاطه الشباب وطرحوا عليه الأسئلة، وقاموا بتصوير ما يحدث على هواتفهم.

المصدر: نوفوستي