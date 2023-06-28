 
مباشر

لافروف: مستمرون في تحقيق كامل أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا

أخبار روسيا

لافروف: مستمرون في تحقيق كامل أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlax

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استحالة تراجع موسكو عن إنجاز كامل أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وخاصة بعد التقييمات الأخيرة التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الوزير لافروف على أثير "القناة الأولى": "لقد أجرى (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) عدة تقييمات مفصلة للوضع الحالي في غضون الأيام الأخيرة، مؤكدا أنه بعد إخماد محاولة التمرد الأخيرة في روسيا. فإن موسكو لم تتراجع عن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

إقرأ المزيد
الكرملين: عسكريونا يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأطفال في منطقة العملية العسكرية
الكرملين: عسكريونا يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأطفال في منطقة العملية العسكرية

وأضاف: "كما أننا لم نخسر أي مواقع في ساحة المعركة. <...> من المستحيل التراجع عن ذلك، عن تلك المهام التي تم تحديدها".

وبيّن لافروف أن روسيا لا تستطيع تغيير نهجها في مسلك العملية الخاصة، لطالما كان الغرب يختلق بصورة متعمدة تهديدا لأمن روسيا الاتحادية، ويضخ الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، ولطالما جاهروا مسبقا بأن هدفهم هو تدمير كل شيء روسي في أوكرانيا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا