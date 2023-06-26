أبرز النقاط في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التمرد المسلح

ألقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وإليكم أبرز تصريحاته:

بوتين: المجتمع أظهر وحدة عميقة وتم إثبات الموقف بالدفاع عن الدستور والنظام

بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب في كافة الأحوال

بوتين: منظمو الانقلاب خانوا الوطن والشعب وأعمالهم كانت ستؤدي لتقسيم المجتمع

بوتين: سفك الدماء بين الأشقاء ما كان النازيون في كييف يريدونه حتى تفشل روسيا في مسارها

بوتين: أجهزة الأمن والشرطة وقفت إلى جانب المجتمع والطيارون الذين سقطوا حافظوا على مصالح روسيا

بوتين: عناصر "فاغنر" هم أيضا كانوا وطنيين وحرروا أراضي تابعة للوطن

بوتين: معظم مقاتلي "فاغنر" وطنيين وقد تم تضليلهم

بوتين: أشكر مقاتلي وقيادات "فاغنر" على قرار حقن الدماء ولديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع

بوتين دعا مقاتلي "فاغنر" للتعاقد مع وزارة الدفاع أو العودة لبيوتهم أو المغادرة إلى بيلاروس

بوتين يؤكد أن تعهده لمقاتلي "فاغنر" سوف يتحقق

المصدر: RT