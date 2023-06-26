ماذا كانوا يفعلون في فرنسا؟.. أسير أوكراني يفضح تدريبات "الناتو"

أكد الأسير الأوكراني أندريه أورانيوك في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات التي تلقاها هو ورفاقه في فرنسا كانت بلا قيمة، حيث أنهم لم يتلقوا أي تدريبات مفيدة.

وقال أورانيوك: "تم نقلنا إلى مدينة سيسون في فرنسا على بعد حوالي 180 كيلومترا من باريس، قادونا تحت حراسة مشددة، لم يعلمونا فعليا أي شيء هناك، حتى عندما سمحوا لنا بإطلاق النار في التدريبات، كانت الطلقات صوتية".

وأشار إلى أن هذه التدريبات كانت تشبه حياة السجن، وأن المدربين كانوا يرددون باستمرار عبارات مسيئة لروسيا، وأنه يجب قتل جميع الروس، ويوزعون حبوبا منشطة على المتدربين، والتي بدونها كان الجنود يشعرون بالخمول.

وأوضح أورانيوك أن القيادة الأوكرانية سلمت مجموعته مدفعا رشاشا سيئا، و"آر بي جي" بدون حزام، مما كان يعيق حركة المجموعة.

وأكد أن وجبات الطعام كانت توزع مرة واحدة في اليوم، وأحيانا كانوا يحضرون 4 زجاجات من الماء وعلبتين من الحساء وقطعة خبز واحدة لـ10 أشخاص.

وأضاف أنه لم يلتحق بالجيش الأوكراني طواعية، بل تم اعتقاله أثناء اصطحابه لأطفاله إلى المدرسة، ونقله مباشرة إلى معسكرات التدريب.

وأكد أنه لم يتلق تدريبا عمليا، بل كان تدريبه في الغالب نظريا.

المصدر: نوفوستي