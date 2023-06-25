الألعاب النارية تنير سماء سان بطرسبورغ في احتفالات "الأشرعة القرمزية" (صور وفيديو)

شهدت مدبنة سان بطرسبورغ، احتفالات "الأشرعة القرمزية"، المخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس، والتي تتوج بمرور سفينة "روسيا" الشراعية بنهر نيفا، تحت وابل من الألعاب النارية الاحتفالية.

وتم هذا العام، إعداد برنامج احتفالي للخريجين، شارك فيه عدد من الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية، وحضره خريجو المدارس في ساحة قصر الشتاء وسط العاصمة الثقافية لروسيا.

وكالمعتاد سنويا، بلغ الحدث ذروته بمرور سفينة "روسيا" بأشرعتها القرمزية عبر نهر نيفا، تحت وابل من الألعاب النارية التي صبغت السماء ومعالم المدينة بألوانها. واستقبل ضيوف المهرجان السفينة بصيحات مبتهجة وتصفيق، وكان ضيف الشرف، المغني الروسي شامان بانتظارهم على ظهر السفينة، وقام بأداء أغنية "من ماذا يبدأ الوطن".

ومن الجدير بالذكر أن احتفال الخريجين أقيم هذا العام أيضا في ماريوبول، حيث تم بث الأحداث خلال الاحتفال في سان بطرسبورغ. ولمشاهدة مرور سفينة "أسول" تحت الأشرعة القرمزية، تجمع حوالي 200 خريج من مختلف مدارس المدينة عند ضفتي النهر .

وكل عام في سان بطرسبرغ، في يوم السبت الأقرب إلى أقصر ليلة في العام، يقام الاحتفال الرئيسي لخريجي المدارس الثانوية "الأشرعة القرمزية".

المصدر: RT