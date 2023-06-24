وكالة طرق السيارات الفيدرالية الروسية: رفع كل القيود المفروضة على الطرق الرئيسية

قال مصدر في وكالة طرق السيارات الفيدرالية الروسية "روسافتودور"، إنه تم رفع جميع القيود المفروضة سابقا على حركة السيارات والمركبات على الطرق السريعة في روسيا.

وأضاف في حديث له اليوم الأحد: "تم رفع كل القيود المفروضة سابقا".

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ويشار إلى أنه تم فرض قيود على حركة السيارات والمركبات الأخرى على طرق السيارات العامة في العديد من المقاطعات الروسية على خلفية التمرد الذي قامت به مجموعة "فاغنر" في رستوف على الدون.

وشملت هذه الإجراءات والتدابير مقاطعات روستوف وفورونيج وليبتسك وتولا وكالوغا وغيرها.

المصدر: إزفيستيا