قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، من أجل طموحات شخصية "بصق" على الارتباط بالوطن وحبه.

وكتب قديروف في قناته على تيليغرام: "اعتقدت أن بعض الناس يمكن الوثوق بهم. أنهم يحبون وطنهم بصدق كوطنيين حقيقيين حتى النخاع. لكن اتضح أنه من أجل الطموحات الشخصية والربح والغطرسة، يمكن للناس أن يبصقوا على الارتباط بالوطن وحبه".

وقال قديروف إنه حث بريغوجين على التخلي عن طموحاته التجارية وعدم الخلط بينها وبين الأمور ذات الأهمية الوطنية.

كما دعا قديروف جميع مقاتلي مجموعة "فاغنر" إلى اتخاذ قرارات واعية والتفكير في مستقبل روسيا. وأشار إلى أن كل شيء انتهى بسلام، لكن "القمع الشديد" كان يمكن أن يصبح إجراء أخيرا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

المصدر: RT