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بوتين يتوجه بالتهنئة إلى المواطنين بمناسبة يوم الشباب

أخبار روسيا

بوتين يتوجه بالتهنئة إلى المواطنين بمناسبة يوم الشباب
Sputnik GAVRIIL GRIGOROV
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توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهنئة إلى المواطنين الروس بمناسبة يوم الشباب، الذي يحتفل به في آخر يوم سبت من شهر يونيو.

وأكد بوتين في كلمته المصورة، أن "لدينا جيلا فتيا رائعا بالفعل!".

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وأشار إلى أن "الجنود والضباط الشباب وقفوا الآن بشكل جريء للدفاع عن أمن وسيادة دولتنا، ويقاتلون بشجاعة في العملية العسكرية الخاصة".

وتمنى بوتين لخريجي المدارس إيجاد مهنة الحياة وتحقيق النجاح.

المصدر: RT

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