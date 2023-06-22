أحدث فرقاطة روسية تختبر صاروخ "أوران" قبل انضمامها لأسطول المحيط الهادئ (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية إطلاق لصاروخ كروز "أوران" من أحدث فرقاطة من طراز "ريزكي" خلال تجربة أجرتها البحرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "طاقم طراد ريزكي الأحدث، والذي تم بناؤه لأسطول المحيط الهادئ، أطلق كجزء من التجارب على الطراد، صاروخ كروز من منظومة Uran على هدف بحري في بحر اليابان".

وأكدت أن الصاروخ نجح في إصابة الهدف البحري المحدد على مسافة تزيد عن 30 كيلومترا، وفي الوقت المحدد له.

وفي قت سابق من هذا الشهر قال المدير العام لمجمع بناء السفن، أليكسي رحمانوف، إنه سيتم تسليم الفرقاطة "ريزكي" قريبا إلى البحرية.

وتعد فرقاطة "ريزكي" متعدد الأغراض الأحدث من "المشروع 20380"، ويوجد حاليا في أسطول المحيط الهادئ ثلاث طرادات من هذا المشروع، وهي "سوفورشيني" و"غرومكي" و"ألدار تسيدينشابوف".

المصدر: تاس