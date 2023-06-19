مدينة ماريوبول تقيم احتفال "الأشرعة القرمزية" لخريجي المدارس(فيديو)

شهدت مدينة ماريوبول، مساء أمس الأحد، احتفالا كبيرا لخريجي مدارسها بمشاركة سفينة بـ "أشرعة قرمزية"، على غرار الاحتفال السنوي الشهير الذي تقيمه مدينة سان بطرسبوغ الروسية.

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وقال عمدة المدينة، أوليغ مورغون، الذي حضر الاحتفالات: "تم العام الماضي توقيع اتفاقية تعاون بين مدينتي سان بطرسبورغ وماريوبول وأصبحت المدينتان شقيقتين. وفي العام الماضي أقيم احتفال "الأشرعة القرمزية". وفي العام الجاري قررنا إجراءها من جديد بالرغم من التهديدات الأمنية.

ومنذ إقامة العلاقات الصديقة بين سان بطرسبورغ وماريوبول في 1 يونيو 2022 تساعد سان بطرسبرغ بنشاط مدينة ماريوبول.

وحاصرت القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية مدينة ماريوبول في 7 مارس 2022 وحررت المدينة بأكملها تقريبا بحلول 21 أبريل. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل للمدينة في 20 مايو 2022.

وفي 30 سبتمبر 2022 اعتمادا على نتائج الاستفتاءات العامة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات مع رؤساء هؤلاء المناطق بشأن ضمها إلى روسيا. وفي 5 أكتوبر الماضي وقع بوتين قوانين فدرالية تبرم ضم هذه المناطق إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي