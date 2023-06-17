بوتين يشارك في مراسم رفع أعلام روسيا والاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية (صور)

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم رفع أعلام روسيا والاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية في بطرسبورغ اليوم السبت.

ووصل بوتين إلى مياه خليج فنلندا بالقرب من مركز "لاختا" حيث يقع مقر شركة "غازبروم"، على متن يخت "أوختا"، وشاهد الحفل من متنها برفقة إلينا إليوخينا، نائب المدير العام لشركة "غازبروم نفت".

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وأقامت "غازبروم" في مياه خليج فنلندا ثلاثة من أطول ساريات العلم في العالم حيث يبلغ ارتفاع كل منها 179.5 متر.

ونظم حفل رفع العلم اليوم احتفاء بالذكرى السنوية لاعتماد كل منهما أي الذكرى الـ 100 للراية السوفيتية الحمراء والذكرى الـ165 لعلم الإمبراطورية الروسية، والذكرى الـ330 للعلم ثلاثي الألوان لبطرس الأكبر.

المصدر: وكالات