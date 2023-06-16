لافروف: على روسيا أن تضمن أمنها بنفسها دون الاعتماد على وعود الغرب

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا يجب أن تضمن أمنها بنفسها، دون الاعتماد على وعود الغرب في هذا الصدد.

وقال لافروف في حديث لقناة RT: "نحن لن نكون مستعدين لبلورة تلك الضمانات (الأمنية) بناء على وعود جديدة أو أي وثائق قد يقترحها الغرب".

وأضاف: "على روسيا أن تضمن أمنها بنفسها".

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وأشار الوزير إلى أن "الغرب شن على روسيا حربا جيوسياسية"، وأن "الحل لهذا الوضع ممكن فقط مع اعتبار أنه نزاع جيوسياسي".

يذكر أن روسيا طالبت الولايات المتحدة وحلف الناتو في ديسمبر عام 2021 بتقديم ضمانات أمنية، بما فيها بشأن عدم توسع الناتو وعدم اقتراب البنية التحتية العسكرية الغربية من الحدود الروسية.

ولم تتكلل المشاورات التي جرت بين روسيا وبين واشنطن والناتو في يناير 2022، بنجاح.

المصدر: RT