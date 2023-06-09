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بوتين: المأساة في أوكرانيا ناجمة عن أحداث السنوات الماضية ومسؤوليتها على عاتق كييف

أخبار روسيا

بوتين: المأساة في أوكرانيا ناجمة عن أحداث السنوات الماضية ومسؤوليتها على عاتق كييف
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المأساة الحالية في أوكرانيا تعود إلى الأحداث السابقة خلال السنوات الماضية، وبالتأكيد فإن مسؤولية ما يحدث تقع على عاتق كييف.

وقال الرئيس بوتين في رده على أسئلة الصحفيين: "أريد أن أشير إلى أن هذه المأساة تعود إلى الأحداث التي وقعت في السنوات السابقة، والمسؤولية عنها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف، الذي يعتبر الانقلاب مصدر قوته الأساسي".

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يشار إلى أنه في الأول من يونيو الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف الناتو سيقدم لأوكرانيا "حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي" خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس في الفترة ما بين 11-12 يوليو، دون تحديد للمبلغ المقرر.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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