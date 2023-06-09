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أمطار قياسية تخلف أضرارا في فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي (فيديو)

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أمطار قياسية تخلف أضرارا في فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي (فيديو)
primpress.ru
الفيضان في غلاديفوستوك
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جرفت الأمطار القياسية التي هطلت في فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي طريقا جديدا تم إنشاؤه وفقا للمشروع الوطني.

ويبدو سطح الطريق بعد هطول الأمطار القياسية في فلاديفوستوك الروسية كأنه تعرض لزلزال. وبدأ مكتب المدعي العام في التحقق من جودة تنفيذ عقد الدولة الخاص ببناء هذا الطريق .

أمطار قياسية تخلف أضرارا في فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي (فيديو)
vlad.mk.ru
صورة أرشيفية

أمطار قياسية تخلف أضرارا في فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي (فيديو)
vlad.mk.ru
صورة أرشيفية

 في أقل من يوم واحد هطلت في فلاديفوستوك أمطار غزيرة تفوق المعدل الشهري (110 ملم). وتم تسجيل الرقم القياسي السابق لشهر يونيو في المدينة في عام 1992 لكن آنذاك تساقطت 70.8 ملم من الأمطار.

المصدر: نوفوستي

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