الأمن الروسي يعتقل أحد سكان بريموريه بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا (فيديو)

أفاد المكتب الصحفي في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن رجال الأمن اعتقلوا أحد سكان بريموريه بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تمكن رجال الأمن من قطع نشاط غير قانوني لأحد سكان إقليم بريموريه. يشتبه بتورط هذا المواطن في ارتكاب جريمة خيانة الدولة على شكل تجسس لصالح مديرية الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن المعتقل المذكور، قام بجمع بيانات ومعلومات عن منشآت ومواقع هيئات حماية القانون والبنية التحتية العسكرية لإقليم بريموريه ونقلها إلى ممثل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وشدد البيان على أن المعتقل، كان يدرك خلال ارتكابه لهذه الأعمال، بأنه يعمل على تقويض الأمني القومي الروسي ويشكل تهديدا له.

ونوه البيان، بأن قسم التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فتح قضية جنائية بموجب مادة "خيانة الدولة"، والتي يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة قد تصل إلى المؤبد.

المصدر: نوفوستي