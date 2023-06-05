الخارجية الروسية: الغرب يستخدم الأجندة البيئية لإثارة الهستيريا المعادية لروسيا

صرح رئيس دائرة شؤون المنظمات الدولية لوزارة الخارجية الروسية بيوتر إيلييتشيف بأن الدول الغربية تحاول استخدام الأجندة البيئية لتدوير الهستيريا المعادية لروسيا.

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وقال إيلييتشيف في خطاب ألقاه في المنتدى الدولي "البيئة" المنعقد في موسكو: "ما نواجهه اليوم على الساحة الدولية يثير قلقا. أتحدث قبل كل شيء عن محاولات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأتباعها لاستخدام الأجندة البيئية لتحقيق أهدافها وإثارة الهستيريا المعادية لروسيا. يتم نسيان ما تم من أجله إنشاء بعض الآليات القانونية مثل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وقضايا السلام والأمن. أحيانا يتم طرح مفاهيم مثل الحقوق البيئية والعدالة البيئية".

وأشار إلى أنه تحت ستار التعجيل بتحقيق الحياد الكربوني يتم إدخال آليات تهدف بالفعل لإنشاء حواجز أمام التجارة النزيهة والمنافسة، موضحا: "تحاول الدول الغربية تحميل روسيا كل المسؤولية عن فشلهم".

تستضيف موسكو في 5-6 يونيو الجاري المنتدى الدولي الـ14 "البيئة". ويضم برنامج المنتدى نحو 30 موضوعا. ويشارك في أعماله ممثلو قطاع الأعمال والمجتمع العلمي والخبراء والشخصيات العامة.

المصدر: تاس