أحد سكان سيفاستوبول يُسقط طائرة مسيرة بطريقة بدائية

كشف حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عن تمكن أحد سكان المدينة في شبه جزيرة القرم من إسقاط طائرة مسيرة مع كاميرا، باستخدام وسائل مرتجلة.

وكتب رازفوجايف على قناته في تلغرام: "الليلة، في شارع شيفكوبلياس في إنكرمان، أسقط مواطن من سيفاستوبول بنفسه طائرة كوادروكوبتر مسيرة بوسائل مرتجلة".

وشدد رازوفوجايف على أن الأمر لا يتعلق بطائرة مسيرة بها متفجرات، ولكن بطائرة بها كاميرا.

وأشار الحاكم إلى أن المدينة حظرت إطلاق طائرات كوادروكوبتر، لذا في الوقت الحالي، تقوم أجهزة الأمن بالتحقيق لتحديد هوية مطلقها.

المصدر: RT