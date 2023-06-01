فنان يرسم صورة بوتين بـ 100 ألف مسمار من الفضة ويفسر سبب استخدامه هذا المعدن (فيديو)

اكمل الفنان سايداش مومبوجاي من جمهورية توفا رسم صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قطعة من الجلد باستخدام 100 ألف مسمار من الفضة.





ويقول الرسام: "تقع على عاتق الرئيس بوتين مسؤولية لا تصدق عن العالم بأسره. أي ليس عن مصير روسيا فقط، بل العالم أجمع. ونحن جميعا ندرك هذا. بالطبع يمكن أن تختلف وجهات النظر ولكن يستحيل تجاهله".

ويشير مومبوجاي إلى أن هذه الفكرة برزت قبل عشر سنوات، واستغرق تحقيقها عامين باستخدام تقنية فريدة لا مثيل لها في العالم، دون أن يوضح طريقة العمل.

ويقول: "أردت أن أكشفه كشخص عادي. واختيار المواد المستخدمة ليس عفويا. الجلد- مادة دافئة، ترمز إلى أنه إنسان بسيط. أما الفضة- فهي مادة باردة ترمز إلى أن الرئيس رجل حديدي وسياسي. واللونين الأبيض والأسود فيعبران عن شخصيته".

وقد أطلق الرسام على اللوحة (تفكيرعن روسيا)

المصدر: zp-news.ru