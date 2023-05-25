السجن أو غرامة.. لتوزيع صور أو خرائط تشكك بوحدة الأراضي الروسية

اعتمد مجلس الدوما قانونا يفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل أو الاعتقال لمدة تصل إلى 15 يوما، على من يوزع أو ينشر خرائط أو صور تشكك بوحدة الأراضي الروسية.

تم اعتماد حزمة القوانين حول هذا الموضوع في القراءة الأولى في 20 ديسمبر 2022. فعلى نشر وتوزيع خرائط تشكك بالحدود الحالية لروسيا الاتحادية، سيتعرض المواطن المخالف لغرامة تصل إلى 3000 روبل أو اعتقال لمدة تصل إلى 15 يوما، أما الكيانات القانونية – فقد تصل الغرامة إلى مليون روبل (أكثر من 12 ألف دولار).

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وينص مشروع القانون على أن الخرائط والصور الأخرى التي تشكك بوحدة أراضي روسيا، سيتم التعامل معها على أنها مواد متطرفة.

المصدر: وكالات