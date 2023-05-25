بيسكوف يعلق على محاولة أوكرانيا تخريب محطتين نوويتين في روسيا

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، محاولة شن هجمات إرهابية على منشآت للطاقة النووية في روسيا قبيل عيد النصر، بالأعمال العدائية من جانب نظام كييف.

وقال بيسكوف: "أصبحت هذه المعلومات معروفة بالنسبة للجمهور. تتواصل الأعمال والتصرفات العدائية من جانب نظام كييف ضد روسيا الاتحادية، وتستمر كذلك العملية العسكرية الخاصة".

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وأشار بيسكوف إلى أن هيئات حماية القانون الروسية، تبذل قصارى لكشف المتورطين في التحضير لهجمات إرهابية وتحييدهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه تمكن من إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية كانت تستهدف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو.

وذكرت المخابرات الروسية، في بيانها، أنه تم اعتقال عنصرين كانا يستعدان لتخريب محطتي للطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.

وأوضح البيان، أن الخطة الإرهابية الأوكرانية، كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.

المصدر: وكالات