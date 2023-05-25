حريق هائل يأتي على سوق لمواد البناء في ضواحي موسكو (فيديو)

اندلع حريق كبير في منطقة "أودينتسوفو" بضواحي موسكو في سوق "أكوس" لمواد البناء، وتوسعت مساحة الحريق إلى 1200 متر مربع.

وتظهر مقاطع فيديو وصور تصاعد أعمدة الدخان الأسود وألسنة النيران فوق المنطقة.

بلغت مساحة الحريق في البداية 500 متر مربع قبل أن تتوسع الدائرة التي أتت عليها النيران وتصل إلى 1200 متر مربع.

ولم تتحدث الأنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات جراء الحريق.

وتعمل أجهزة الطوارئ والإنقاذ في مكان الحادث، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

المصدر: وكالات