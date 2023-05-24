رصد سحابة من الدخان فوق جسر القرم والسلطات تصدر بيانا (فيديو)

أعلنت وكالة "تامان" للطرق أن حركة السيارات على جسر القرم عادت إلى طبيعتها بعد إغلاقه بسبب تدريبات اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن حركة النقل البري في جسر القرم عبر مضيق كيرتش استؤنفت في تمام الساعة 11:00 وأنها تسيرة بشكل طبيعي".

وفي وقت سابق اليوم أعلن حاكم القرم سيرغي أكسيونوف أن الجسر سيتم إغلاقه لإجراء تدريبات وأنه سيعاد فتحه في غضون ساعات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تصاعد سحابة من الدخان في أحد المواقع بالجسر، وأوضح مسؤولون أن الأمر يتعلق بإطلاق ستار من الدخان في إطار التدريب.

المصدر: وكالات