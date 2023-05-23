بوتين يعين ترافنيكوف رئيسا لمديرية الخدمة الحكومية والكوادر ومكافحة الفساد بالكرملين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين مكسيم ترافنيكوف رئيسا لمديرية الخدمة الحكومية والكوادر ومكافحة الفساد في الكرملين.

وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الكرملين: "تعيين مكسيم ترافنيكوف رئيسا لمديرية الخدمة الحكومية والكوادر ومكافحة الفساد في إدارة الشؤون الرئاسية، وإعفائه من منصبه السابق".

ويشار إلى أنه جرى في المرسوم الرئاسي الجديد، توحيد مديريتي مكافحة الفساد والكوادر في الكرملين.

وبموجب مرسوم آخر، تم إعفاء أندريه تشوبوتوف من منصبه كرئيس لمديرية مكافحة الفساد. وحتى الوقت الراهن، ترأس ترافنيكوف مديرية الكوادر في الكرملين.

ولد ترافنيكوف في 1 يوليو 1974 في موسكو. وفي عام 1996 ، تخرج من كلية القانون الدولي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO) التابع لوزارة الخارجية الروسية. وعمل في وزارة الخارجية بالبعثة الدائمة الروسية لدى مجلس أوروبا.

وشغل كذلك منصبي نائب وزير التنمية الإقليمية ونائب وزير العدل في الحكومة الروسية.

المصدر: تاس