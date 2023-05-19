النيابة العامة الروسية: نشاط غرينبيس في روسيا غير مرغوب فيه

قال مصدر في النيابة العامة الروسية للصحفيين اليوم، إن هذه المؤسسة الرقابية اعتبرت نشاط منظمة غرينبيس "السلام الأخضر الدولية"، غير مرغوب فيه على أراضي روسيا.

وأضاف المصدر: "على أساس نتائج دراسة المواد الواردة ثبت أن نشاط المنظمة الدولية Greenpeace International غير الحكومية غير الربحية وصندوق مجلس مؤسسة غرينبيس الهولندي، يشكل تهديدا لأسس النظام الدستوري وأمن روسيا الاتحادية".

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ونوهت النيابة العامة بأن غرينبيس تستخدم نشاطها في مجال حماية البيئة في روسيا، للترويج لمسائل سياسية بحتة ولتغطية محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وتوجهها لتقويض أسس الاقتصاد الروسي. وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، "انخرط نشطاء غرينبيس في الدعاية المناهضة لروسيا، وأخذوا يدعون إلى مزيد من العزلة الاقتصادية لبلدنا وتشديد العقوبات".

وأوضحت النيابة العامة، أن نشاطات غرينبيس ترتبط عادة بعرقلة تنفيذ برامج الدولة الروسية من خلال تنظيم حملات إعلامية وتنفيذ تدابير جماهيرية عامة غير منسقة مع السلطات من أجل تكوين رأي عام سلبي ومنع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة المفيدة للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه المنظمة بتمويل أنشطة المنظمات الروسية التي تحمل صفة العميل الأجنبي، وتطالب بفرض تغييرات في التشريعات الروسية على حساب مصالح المجتمع والمواطنين.

ويشار إلى أن غرينبيس مارست نشاطها في روسيا خلال أكثر من 30 عاما، منذ أواخر الثمانينيات.

المصدر: تاس